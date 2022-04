Polisario hekelt opening Marokkaans centrum tegen kindsoldaten

De recente inhuldiging van een nieuw internationaal centrum in Dakhla tegen de rekrutering van kindsoldaten leidt tot woede onder de leiding van de Sahara-separatisten.

Het centrum werd vorige week geopend door minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) en zorgde niet lang daarna voor een lawine aan boze Tweets van Sidi Mohamed Ammar, vertegenwoordiger van het Polisario-Front in New York.

Tijdens de inhuldiging hield Bourita een toespraak waarin hij zei dat Marokko via het centrum de rekrutering van kindsoldaten wil bestrijden en een ​​bijdrage wil leveren aan het debat door "nauwkeurige, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens" te verstrekken.

De minister riep tevens op om een ​​einde te maken aan de straffeloosheid van personen die verantwoordelijk zijn voor rekrutering, criminele uitbuiting van kinderen en andere ernstige schendingen. Hij hoopt dat het centrum de Verenigde Naties (VN) kan ondersteunen bij de monitoring en rapportage van mensenrechtenschendingen.



Het aantal kinderen dat wereldwijd in conflictgebieden leeft, en daarmee het risico loopt te worden gerekruteerd of uitgebuit door gewapende groeperingen, is verdrievoudigd. Het aantal is gestegen van 99 miljoen in 1990 tot meer dan 337 miljoen in 2020, blijkt uit cijfers van de VN.

Het probleem is volgens Bourita niet "marginaal of indirect" en ook niet exclusief een probleem van Afrika. Ook worden steeds meer meisjes gerekruteerd als kindsoldaat (15 procent).

