Overstromingen in Agadir door hevige regenval

De hevige regenval heeft in de regio Agadir gezorgd voor overstromingen.

Bewoners van Anza en Tadart, ten noorden van Agadir, moesten maandag hun ondergelopen woningen verlaten.

De regenbuien in het gebied zorgen sinds zondagnacht voor overlast. In wijken met slechte riolering of waterafvoerkanalen is het regenwaterpeil gestegen.

De regenbuien veroorzaakten veel schade aan woningen. De brandweer heeft het druk met wegpompen van regenwater en kan de grote hulpvraag niet aan waardoor veel bewoners aan hun lot zijn overgelaten.



In Anza stond het verkeer maandagochtend urenlang stil doordat stortregens een groot deel van het vuil en puin langs de kant van de weg hadden weggespoeld.

De regenbuien kunnen tot dinsdagmiddag aanhouden.

© MAROKKO.NL 2022