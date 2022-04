Riyad organiseert eerste politieke overleg tussen Marokko en Saoedi-Arabië

Marokko en Saoedi-Arabië starten vandaag het eerste politieke overleg.

Het overleg gebeurt vanwege een overeenkomst die de twee landen in 2007 sloten maar tot op heden nog niet werd uitgevoerd.

Buitenlandminister Nasser Bourita zal het tweedaagse overleg bijwonen. Het is niet duidelijk waar de gesprekken over zullen gaan.

Rabat en Riyad willen de betrekkingen hervatten na bijna drie jaar van onderlinge spanningen vanwege de crisis in Libië, de onenigheid met Qatar die resulteerde in de Golfcrisis en het bod van de Saoediërs om het Wereldkampioenschap voetbal in 2026 te organiseren.

Bourita sprak in april vorig jaar met zijn Saoedische evenknie Faisal bin Farhan Al-Saud over de voorbereiding van de volgende zitting van het gemengd samenwerkingscomité dat in juni plaats zal vinden in Marokko.

