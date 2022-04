Rusland hervat vliegverkeer met Marokko

Rusland heeft besloten de luchtverbindingen met 52 landen, waaronder Marokko, te hervatten.

Het vliegverkeer was opgeschort als onderdeel van de maatregelen tegen het coronavirus.

De coronasituatie in Rusland is aan het verbeteren. Het aantal nieuwe besmettingen is aan het dalen waardoor het mogelijk is om te versoepelen, zei de Russische premier Mikhail Michoustine.

Het vliegverkeer met 52 landen zal vanaf zaterdag 9 april worden hervat, meldt Russische luchtvaartautoriteit Rossaviatsia in een verklaring. Naast Marokko wordt het vliegverkeer hervat met onder meer Bahrein, Egypte, Irak, Koeweit, Libanon, Jordanië, Syrië, Saoedi-Arabië, Tunesië en Algerije.



Ondanks het vliegverbod maakten veel vliegtuigen die onderweg waren vanuit Rusland een tussenstop in Marokko. Als reactie op de Russische inval in Oekraïne sloten onder meer de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) hun luchtruim voor Russische vliegtuigen.

Russische luchtvaartmaatschappijen moeten door het vliegverbod bepaalde landen omzeilen waardoor het aantal vlieguren wordt verlengd en noodgedwongen tussentijds moeten bijtanken.



© MAROKKO.NL 2022