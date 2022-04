Marokko verwacht dit jaar 200.000 Israëlische toeristen

Het Marokkaans Toerismebureau (ONMT) verwacht dit jaar 200.000 Israëlische toeristen te ontvangen in Marokko.

Dat meldt ONMT dinsdag na deelname aan een internationale toerismebeurs in Tel Aviv.

ONMT wil het aantal directe vluchten tussen Tel Aviv en Marrakech uitbreiden tot acht per week en het aantal moet de komende jaren toenemen. Een delegatie van het toerismekantoor heeft ontmoetingen gehad met Arkia, de op twee na grootste luchtvaartmaatschappij van Israël, na El Al en IsrAir.

"Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten zullen de toeristische sector in Marokko ten goede komen", zei ONMT-directeur Adel al-Faqir dinsdag in een verklaring. De "Israëlische toerist" beschikt over "sterke kwalificaties", zei Al-Faqir, daarmee verwijzend naar het gemiddelde bedrag dat een toerist uit Israël uitgeeft in Marokko.

Israëliërs maken jaarlijks zo'n acht miljoen vliegbewegingen naar internationale bestemmingen. Met ongeveer een miljoen Israëliërs van Marokkaanse komaf hoopt ONMT een groot deel te verleiden hun land van herkomst te bezoeken.

Marokko hervatte in december 2020 banden met Israël en beloofde de samenwerking met Tel Aviv op verschillende gebieden, waaronder toerisme, te versterken. Daardoor werden ook directe vluchten tussen Marokko en Israël hervat, na 17 jaar stilstand.

© MAROKKO.NL 2022