Abraham-landen tekenen 'cultuur en sport voor vrede'-overeenkomst

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, Israël en Marokko hebben een overeenkomst getekend om de onderlinge culturele en sportieve samenwerking te versterken.

De overeenkomst werd getekend aan de zijlijn van de Dubai Expo 2020 die plaatsvond van oktober 2021 tot april 2022.

De overeenkomst is ondertekend door de Marokkaanse minister Mohammed Mehdi Bensaid (Jeugd en Cultuur) en zijn ambtgenoten Noura Al-Kaabi (VAE), Ayman bin Tawfiq Al-Moayyed (Bahrein) en Healy Trooper (Israël).

Naast het behoud van de regionale stabiliteit is de historische multilaterale overeenkomst gericht op het versterken van de culturele en sportieve samenwerking tussen de ondertekenaars. De landen hebben afgesproken om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke culturele en sportieve evenementen te organiseren.



Abraham-akkoorden

Israël normaliseerde de betrekkingen met de drie landen in 2020 als onderdeel van de door de Verenigde Staten (VS) bemiddelde Abraham-akkoorden. In een gezamenlijke verklaring zeiden de vier functionarissen dat de ondertekening voortvloeit uit de erkenning van het belang van het aangaan van "intermenselijke relaties via cultuur en sport".

De tekst van de overeenkomst roept de vier landen met name op om zich in te zetten voor het scheppen van een goede omgeving voor een betere interactie tussen jongeren uit de vier landen.

© MAROKKO.NL 2022