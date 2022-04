Marokko: overstromingen regio's Tetouan en Chefchaouen door hevige regenbuien

Veel kustdorpen in de regio's Tétouan en Chefchaouen kampen met overstromingen als gevolg van de hevige regenval.

Op sociale netwerken gaan beelden rond van straten en wegen in onder meer Bouhamd, Sidi Yahya Arab en Ain Zarqa die blank staan en onbegaanbaar zijn geworden.

In veel regio's in Marokko werd vorige week code oranje afgekondigd vanwege regenbuien, zware windstoten en sneeuwval. Ook West-Marokko is getroffen door het noodweer. In Agadir staan woningen onder water.

In Chefchaouen, Fahs-Anjara, Tetouan, M'diq-Fnideq, Driouch en Nador kan de neerslag tot dinsdagavond oplopen tot 70 á 110 mm.

