VS-ambassadeur in Spanje: geen Amerikaanse bemoeienis in Sahara-koerswijziging Madrid

De Amerikaanse regering heeft geen druk uitgeoefend op Spanje om zijn standpunt over het geschil over de Westelijke Sahara te wijzigen.

Dat zegt Julissa Reynoso, de Amerikaanse ambassadeur in Spanje, in een interview met de Spaanse nieuwszender La Vanguardia.

"We hebben Spanje er niet toe aangezet zijn standpunt over Marokko te veranderen. Spanje heeft zijn eigen beslissing genomen.", zei Reynoso als reactie op geruchten over Amerikaanse bemoeienis in de koerswijziging van Spanje.

Op 18 maart richtte de Spaanse premier Pedro Sánchez een brief aan koning Mohammed VI waarin hij de officiële steun van zijn land voor het autonomieplan van Marokko betuigde. De Spaanse steun voor de plannen van de regering in Rabat wordt gezien als een doorbraak. Spanje heeft zich altijd verzet tegen de Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.



De geruchten werden onder meer aangewakkerd door Igor Belayev, de Russische ambassadeur in Algerije. In een recent interview met de Algerijnse zender Ennahar beweerde Belayev dat de Spaanse ommekeer in het Sahara-standpunt het gevolg was van "druk uitgeoefend door bepaalde partijen".

Moskou beweert zich in te zetten voor het door de Verenigde Naties geleide politieke proces om een ​​einde te maken aan het Sahara-geschil maar in werkelijkheid deelt Rusland het standpunt van Algerije, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front.



Algerije heeft altijd beweerd niet betrokken te zijn bij het geschil maar steunt de Polisario-milities met geld en wapens. Het aandringen op een referendum is lange tijd een hoofdbestanddeel geweest in het Algerijnse standpunt voor de Westelijke Sahara.

Desondanks riep Algiers eind vorige maand zijn ambassadeur in Spanje terug en liet blijken alle overeenkomsten met Spanje te zullen opschorten als Madrid het Sahara-standpunt niet heroverweegt.



Sinds de Algerijnse onafhankelijkheid van Frankrijk in 1962 onderhoudt Algiers nauwe banden met Rusland en is het een belangrijke afnemer van Russische wapens.

President Tebboune heeft in het verleden meerdere keren Rusland gekwalificeerd als "broederland".

© MAROKKO.NL 2022