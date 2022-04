Spaanse minister Albares ontwijkt persvragen over Marokko en Algerije

De Spaanse minister José Manuel Albares (Buitenlandse Zaken) weigerde tijdens een persconferentie vragen te beantwoorden over Marokko en Algerije.

Tijdens een persconferentie maandag in Madrid na een bijeenkomst over de Sahel-regio stelden meerdere journalisten vragen over het Spaanse standpunt over de diplomatieke crisis tussen Marokko en Algerije.

Het was het eerste persmoment voor Albares sinds het Algerijnse staatsbedrijf Sonatrech vorige week liet weten de gasprijzen voor Spanje te willen verhogen. Volgens dagblad ABC werden journalisten aan het begin van de persconferentie gewaarschuwd dat de minister "alleen vragen over de Sahel-alliantie zou beantwoorden.".

Desondanks sprak Albares wel over het conflict in Oekraïne en gaf antwoord op de vraag of Spanje overweegt Russische diplomaten uit te zetten, zoals andere Europese landen hebben aangekondigd. "Het is duidelijk dat er oorlogsmisdaden zijn gepleegd, wat ons veel gedachten oproept waarop we de komende dagen zullen reageren", verklaarde Albares, die daarop aandrong op coördinatie met Europese partners.



Rabat

Albares heeft vorige week zijn ontmoeting met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita afgezegd, naar eigen zeggen omdat hij premier Pedro Sanchez wil vergezellen wanneer hij ingaat op de uitnodiging van de Marokkaanse koning Mohammed VI en Rabat aandoet voor een formeel werkbezoek.

Sanchez wordt donderdag in Marokko verwacht voor een ontmoeting met de Marokkaanse monarch. Het koninklijk huis zal een iftar organiseren ter ere van de Spaanse premier. Het is niet duidelijk of Albares de bijeenkomst zal bijwonen. Bourita neemt de komende twee dagen deel aan een politiek overleg in Saoedi-Arabië.

