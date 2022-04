Marokko: ook woensdag nog zware regenbuien

De zware regenbuien en windstoten zullen ook in de komende dagen nog aanhouden.

Code oranje blijft in veel regio's van kracht, meldt het meteorologisch directoraat (DMN) dinsdag.

Sinds dinsdag 15.00 uur tot woensdag rond het middag uur kan in de provincies M'diq-Fnideq, Tanger-Asilah, Ouezzane, Larache, Chefchaouen en Fahs-Anjra tussen de 40 en 85 mm neerslag vallen. In Taounate, Tetouan en Al Hoceima wordt tussen 30 tot 50 mm neerslag verwacht.

In Skhirat-Temara, Rabat, Sale, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Khemisset, Kenitra, Mohammedia, Nouaceur, El Jadida, Casablanca, Benslimane, Mediouna en Berrechid gaan de buien tot minstens woensdagochtend 7 uur door en wordt naar schatting 30 tot 50 mm regen verwacht.



In regio's Sidi Bennour, Benslimane, Settat, El Jadida, Berrechid, Nouaceur, Casablanca, Mediouna, Mohammedia, Safi, Skhirat -Temara, Sale, Rabat, Kenitra en Ouarzazate wordt tot vanavond tot 23.00 rekening gehouden met zware windstoten. In Azilal, Al Haouz, Ifrane en Al Hoceima (+1.800 meter) kan 15 á 30 cm sneeuw vallen.

De regenval is goed nieuws voor de landbouw maar inwoners maken zich zorgen over de stortbuien die in sommige gebieden een dreiging vormen voor de infrastructuur. In het noorden zijn wegen onbegaanbaar en in Agadir staan straten blank en zijn woningen ondergelopen.

© MAROKKO.NL 2022