Marokko: politie ontmantelt Marokkaans-Turks netwerk dat handelt in menselijke organen

De gerechtelijke politie heeft een crimineel netwerk opgerold dat zich bezighield met mensenhandel en de handel in menselijke organen en drugs.

De zaak kwam aan het rollen na het opduiken van oproepen op sociale netweken waarin geld werd aangeboden voor organen.

In de advertenties werden grote sommen geld aangeboden aan mensen die bereid waren naar Turkije te reizen om hun organen te laten verwijderen in een kliniek, meldt de nationale veiligheidsdienst DGSN. In turkije worden bedragen van 50.000 DH (€ 4.700) aangeboden om afstand te doen van een nier.

Politieonderzoek leidde naar de identificatie van twee slachtoffers die hun nieren in Turkije hadden verkocht. De slachtoffers konden een extra zakcentje verdienen door drugs te vervoeren. De drugsezels werden ingezet zowel binnen Marokko als tijdens hun reizen naar het buitenland.



Bij huisdoorzoekingen in Casablanca zijn grote geldsommen in beslag genomen. Het betreft zowel nationale als vreemde valuta. Ook stuitte de politie op bloedanalyses, grote hoeveelheden drugs en mobiele telefoons.

De politie heeft vier verdachten opgepakt. Interpol heeft in de Turkse hoofdstad Ankara soortgelijke operaties uitgevoerd.

