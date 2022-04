Zelenski in Veiligheidsraad: Russen zijn als Daesh-terroristen

De Russische strijdkrachten zijn net als de terroristen van Daesh, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Hij sprak voor het eerst de raad via een videoverbinding toe in de zesde week van de bloedige Russische invasie in Oekraïne.

Hij vergeleek de gruweldaden van radicale Daesh met die van Russische militairen in het stadje Boetsja. Volgens hem zijn daar personen aangetroffen met de tong uit de mond gesneden omdat ze niet zeiden wat de Russen wilden horen, aldus Zelenski tegen de Veiligheidsraad.

In de raad, die internationaal veiligheid en vrede wil handhaven, is uitgerekend Rusland een van de vijf belangrijkste leden. Moskou kan elk besluit tegenhouden.



De toespraak van Zelenski volgde enkele dagen na de ontdekking van de wreedheden in Boetsja, meteen nadat de Russische troepen zich hadden teruggetrokken uit het stadje bij de Oekraïense hoofdstad Kiev. Het beeld van deels vastgebonden lijken op straat en de meldingen over massagraven leidden tot internationale verontwaardiging.

De Amerikaanse president Joe Biden riep op de Russische president Vladimir Poetin als "oorlogsmisdadiger" te berechten.

