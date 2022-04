VN wil mensenrechtenexperts bloedbad Boetsja laten onderzoeken

De Verenigde Naties zijn van plan om mensenrechtenexperts de moord op honderden burgers in de Oekraïense plaats Boetsja te laten onderzoeken.

Dat zegt een woordvoerder van het VN-Mensenrechtenkantoor in Genève.

Een 50-koppig VN-team is gestationeerd in de westelijke Oekraïense stad Oezhgorod, ongeveer 630 kilometer van Kiev en Boetsja, waar na de terugtrekking van de Russische troepen meer dan 330 lichamen van burgerslachtoffers werden gevonden. Wanneer het onderzoek gaat beginnen is niet bekendgemaakt.

Een commissie van onafhankelijke juristen gaat ook onderzoeken wat er in Boetsja is gebeurd, maakte een VN-woordvoerder bekend. Het panel is belast met het verzamelen van bewijs van mogelijke oorlogsmisdaden in opdracht van de VN-Mensenrechtenraad.



De Oekraïense regering kondigde eerder samenwerking aan met het Internationaal Strafhof, het Rode Kruis en de Europese Unie om misdaden in Boetsja en andere steden te onderzoeken.

Moskou ontkent dat het schuldig is aan het bloedbad en zegt dat Oekraïne het in scène heeft gezet.

