Plafond aan giften aan partijen, verbod op buitenlandse donaties

Politieke partijen mogen wat de Tweede Kamer betreft maximaal 100. 000 euro per jaar van een bepaalde donateur ontvangen.

Vorige week behandelde het parlement de wet die over financiering van de politieke partijen ging, dinsdag werd er over aanpassingen in het voorstel gestemd.

Ook komt er op last van de Kamer een verbod op donaties uit het buitenland. Over de wetswijziging is nog niet gestemd. Het gaat om een maximumgift per jaar aan partijen, hun neveninstellingen, zoals wetenschappelijke instituten, én hun kandidaten. Zij samen mogen dus niet meer dan 100.000 euro van dezelfde persoon ontvangen in een jaar. Onderlinge giften worden niet meegeteld, bijvoorbeeld van een wetenschappelijk bureau aan de partij.

"Het ontbreken van enig maximum legitimeert een situatie waarin een politieke partij, via een rechtstreekse gift of via haar neveninstellingen of kandidaten, een substantieel deel van haar inkomen zou verkrijgen van één gever. Dat leidt op zijn minst tot de schijn van belangenverstrengeling", leggen indieners Renske Leijten (SP), Khadija Arib (PvdA), Laura Bromet (GroenLinks) en Kamerlid Pieter Omtzigt uit in hun voorstel.



Een voorstel van Leijten om alleen giften van Nederlandse donateurs toe te staan, werd ook aangenomen. Daarnaast dwong de Kamer af dat giften boven de 10.000 euro binnen drie dagen openbaar moeten worden gemaakt.

Giften boven de 1000 euro moeten op termijn ook openbaar worden gemaakt. Die grens was tot nu toe 4500 euro.

