Gemeente Amsterdam: Oekraïners die auto fout parkeren hoeven boete niet te betalen

Auto's met een Oekraïens kentekenplaat hoeven in Amsterdam geen boete te betalen als ze hun auto lukraak op straat achterlaten.

Dat laat de woordvoerder van wethouder Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer) weten na vragen van nieuwszender AT5/NH Amsterdam.

"Voor auto's met een Oekraïens nummerbord geldt tot in ieder geval 1 mei een coulanceregeling, de eigenaren ontvangen geen parkeerbonnen. Deze maatregel is voornamelijk bedoeld om pas aangekomen vluchtelingen te ontzorgen en financieel te ontzien.".

Naast de coulanceregeling heeft de hoofdstad ook parkeerplekken beschikbaar gemaakt in elf gemeentelijke parkeergarages door de hele stad. "Vluchtelingen die zich melden bij opvanglocaties worden zo snel mogelijk doorverwezen naar een plek in een parkeergarage", aldus de woordvoerder.



Zes auto's weggesleept

Ook auto's die weggesleept worden als deze fout geparkeerd staan hoeven de prent niet te betalen. "Als een Oekraïense auto op een gevaarlijke en/of hinderlijke plek staat, dan kan de auto weggesleept worden. De Oekraïense eigenaar kan in dat geval de auto bij het depot ophalen en hoeft vanwege de coulance geen kosten te betalen.".

In totaal zijn sinds maart zes auto's met een Oekraïens nummerbord weggesleept door de gemeente. Alle zes voertuigen zijn door de eigenaren weer opgehaald, meldt AT5.

© AT5/NH/Marokko.nl 2022