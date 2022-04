Koning Mohammed VI geeft startsein voor uitdelen voedselpakketten tijdens ramadan

De jaarlijkse terugkerende landelijke voedseldistributie-operatie is woensdag van start gegaan.

Koning Mohammed VI heeft het startsein gegeven voor 23e editie van voedseldistributie-operatie, melden de ministeries van Islamitische Zaken en Binnenlandse Zaken.

De hulpactie zal ten goede komen aan drie miljoen mensen, wat overeenkomt met 600.000 huishoudens, waarvan ruim 460.000 op het platteland, verdeeld over 83 provincies.

De provinciale comités die zijn aangesloten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken stellen jaarlijks een lijst van begunstigden samen. Er worden zo'n 1.800 distributiepunten ingericht om de voedselpakketten uit te delen.



Duizenden vrijwilligers zullen worden ingezet om het project in goede banen te leiden. Ze worden daarbij ondersteund door agenten van de Koninklijke Gendarmerie en maatschappelijk werkers van de Algemene Directie Sociale Diensten.

De nationale voedselhulpoperatie heeft sinds de start in 1998 zo'n 1,5 miljard DH (€ 142 miljoen) gekost. Het aantal begunstigde gezinnen bedroeg in 1998 nog zo'n 34.100. Sinds 2020 is het aantal opgelopen tot meer dan 600.000

© MAROKKO.NL 2022