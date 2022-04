Ceuta en Melilla: aantal geboortes gehalveerd sinds sluiting grens met Marokko

marokko 6 apr 1:05

Het aantal geboortes in de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla is gehalveerd in vergelijking met pre-pandemische jaren.

Dat blijkt uit cijfers van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De extreemrechtse partij VOX stelde schriftelijke vragen over het opmerkelijke geboortecijfer en vroeg de regering in Madrid om opheldering. In een reactie liet het zorgministerie weten dat van alle geregistreerde geboortes in de acht jaar vóór de coronapandemie in Ceuta ruim 34 procent geboren werd uit niet-Spaanse moeders. In Melilla ging het zelfs om meer dan 55 procent. Na de uitbraak van het coronavirus en de sluiting van de landsgrenzen met Marokko nam het aantal geboortes flink af. Vooral het aandeel geboortes uit niet-Spaanse moeders daalde in Ceuta en Melilla naar respectievelijk 6,5 en 20 procent.

"De cijfers van de regering ondersteunt hetgeen wat wij al jaren aan de kaak stellen", zei VOX-afgevaardigde Teresa Lopez als reactie. De politica voert aan dat hoogzwangere Marokkaanse vrouwen doelbewust de grens overstaken om op Spaanse grondgebied te bevallen. Maar door de grenssluiting als gevolg van de coronamaatregelen was dit niet meer mogelijk. "Marokko wil ons gezondheidssysteem overbelasten ten koste van de bevolking van Ceuta en Melilla", stelt Lopez. © MAROKKO.NL 2022