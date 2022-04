Topgeneraal VS bepleit permanente bases in oostelijke NAVO-landen

buitenland 6 apr 6:25

De hoogste militaire functionaris in de VS heeft zich uitgesproken voor het vestigen van permanente bases in NAVO-landen in Oost-Europa.

De topgeneraal, Mark Milley, deed zijn uitspraken dinsdag in het Congres, waar hij voor het eerst verscheen sinds de Russische invasie van Oekraïne eind februari. Milley zei dat hij sowieso voor "enige tijd" een grotere aanwezigheid van de VS in de regio verwacht, nu de duur van het conflict in Oekraïne vermoedelijk "in jaren zal moeten worden gemeten". "Mijn advies zou zijn om permanente bases te creëren, maar niet permanent te stationeren", hield Milley de volksvertegenwoordigers voor. "Dus dan krijg je rotatietroepen die door permanente bases rouleren," zei hij.

Europese bondgenoten, inclusief Polen, Roemenië en de Baltische staten, zouden volgens Milley "zeer, zeer bereid" zijn om bases voor Amerikaanse troepen te bouwen en te betalen. Minister van Defensie Lloyd Austin, ook als spreker aanwezig in het Congres, voegde eraan toe: "Als de NAVO het gepast acht om haar fysieke aanwezigheid (in Oost-Europa) te veranderen, dan zullen we daar zeker deel van uitmaken", zei Austin. Rusland is fel gekant tegen een permanente stationering van NAVO-gevechtstroepen in de Oost-Europese staten, daarbij verwijzend naar een akkoord uit de jaren negentig. Rusland eist van Oekraïne dat het zich nooit aan zal sluiten bij de NAVO.