Turkse export van wapentuig naar Oekraïne fors gestegen

Turkije heeft in het eerste kwartaal bijna dertig keer zoveel wapentuig naar Oekraïne geëxporteerd als een jaar geleden.

Een deel van de defensie-aankopen door Oekraïne werd gedaan in de periode dat het land zich voorbereidde op een mogelijke Russische inval.

Sinds de Russische invasie op 24 februari verkeert het land in oorlog met de Russen. Turkije exporteerde in de periode voor 59,1 miljoen dollar aan defensie-apparatuur naar Oekraïne. In het eerste kwartaal van 2021 was dat slechts 1,9 miljoen dollar, blijkt uit gegevens van de Turkse Exporteursvereniging.

De brancheorganisatie gaf geen specifieke details over de geleverde apparatuur. Ankara en Kiev hebben echter een lange samenwerking op het gebied van defensie. Zo heeft Oekraïne in de afgelopen jaren meer dan twintig gevechtsdrones van het type Bayraktar TB2 van het Turkse defensiebedrijf Baykar gekocht.



Op 27 januari bestelde het land nog eens zestien van deze drones, die begin maart werden geleverd.

Bemiddeling

Turkije, dat lid is van de NAVO, deelt een zeegrens met zowel Oekraïne als Rusland en heeft goede banden met beide landen. Het land helpt ook bij de bemiddeling tussen de twee landen om een einde te maken aan het conflict.



De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft Rusland herhaaldelijk bekritiseerd om het binnenvallen van Oekraïne, maar maakte ook duidelijk dat hij de communicatiekanalen met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin open wil houden. Hoewel het land drones aan Oekraïne is blijven leveren, heeft het geen sancties opgelegd aan Moskou.

De totale defensie-export van Turkije steeg in het eerste kwartaal met 48,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In 2021 exporteerde Turkije voor zo'n 3,2 miljard dollar aan defensie-apparatuur. Dat was 41,5 procent meer dan in 2020.

Ook Marokko bestelde de Turkse drones en beschikt inmiddels over ruim 20 onbemande vliegtuigen van het Turkse bedrijf.

© ANP 2022