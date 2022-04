Marokko waarschuwt burgers tegen gebruik cryptomunten

De financiële autoriteiten van Marokko hebben nogmaals gewaarschuwd voor het gebruik van cryptomunten en dringen aan op het vermijden van handel in volatiele crypto-activa.

Ondanks waarschuwingen over de risico's die gepaard gaan met het bezitten van en handelen in cryptomunten blijven de digitale activa zeer populair.

De Marokkaanse centrale bank Bank Al-Maghrib (BAM) wijst in een verklaring nogmaals op het gebrek aan consumentenbeschermingsbeleid. Behalve dat de munten zeer volatiel zijn en de waarde flink kan fluctueren worden cryptocurrencies vaak geassocieerd met criminele activiteiten, waaronder het witwassen van geld, leest de verklaring van BAM.

Ondanks het landelijke verbod cryptomunten bezitten 900.000 Marokkanen (2,4 procent van de bevolking) digitale munten, het hoogste percentage in Noord-Afrika.



Vorig jaar is de handel in cryptocurrencies in Marokko opgelopen tot een volume van $ 6 miljoen, het op drie na grootste handelsvolume in Afrika na Nigeria, Zuid-Afrika en Kenia.

Regelgeving

Vorige maand liet BAM-gouverneur Abdellatif Jouahiri weten dat de centrale bank in overleg is met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank (WB) om een ​​gemeenschappelijk regelgevend kader vast te stellen voor digitale munten.



Ondanks dat Jouahiri van mening is dat cryptocurrencies de toekomst vertegenwoordigen wees hij ook op de vele risico's die gepaard gaan met het adopteren van de digitale valuta.

Hoewel BAM zich in de praktijk niet verzet tegen de invoering van crypto's, houdt de Bank vol dat het belangrijk is om een wettelijk kader op te zetten alvorens kan worden overgegaan tot volledige acceptatie en invoering van cryptomunten.

© MAROKKO.NL 2022