Tetouan: passanten stuiten op dode vondeling

Passanten in de wijk Ain Khabbaz in Tetouan werden vanochtend opgeschrikt nadat ze op straat het stoffelijk overschot van een vondeling aantroffen.

De baby werd vermoedelijk vannacht achtergelaten. Het kind was niet meer dan een week oud.

Het kind was gewikkeld in een deken en in een boodschappentas gestopt. Hulpdiensten hebben het lichaampje voor onderzoek overgebracht naar het Saniat Rmel ziekenhuis.

Van de moeder ontbreekt nog elk spoor. De politie heeft het gebied afgezet en is een onderzoek gestart.

