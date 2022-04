Paniek onder automobilisten na foute weergave brandstofprijzen in Marokko

Paniek onder automobilisten vanochtend nadat de prijs voor brandstof de symbolische grens van 15 DH leek te zijn overschreden.

Een tankstation in Errachidia prijkte vanochtend met prijzen van zo'n 15,5 DH voor benzine en diesel. De beelden werden massaal gedeeld op sociale netwerken.

Veel automobilisten vreesden dat de recente prijsstijgingen voor brandstof een nieuw recordhoogte hadden bereikt. In werkelijkheid was de weergegeven prijs een fout van medewerkers van het tankstation en werd de foutieve prijsweergave al snel gecorrigeerd, meldt de vereniging van tankstation-ondernemers FGNPS donderdagmiddag in een verklaring.

"De prijs die wordt weergegeven in deze afbeelding en die op grote schaal is verspreid op sociale media weerspiegelt een weergavefout die twee uur later werd rechtgezet. De fout betrof een enkel tankstation in de stad Errachidia", meldt FGNPS-voorzitter Jamal Zrikem.

Inmiddels staan de correcte prijzen op het bord afgebeeld; 14,56 DH voor diesel en 14,58 DH voor benzine.



