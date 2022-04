Amnesty vraagt president Sanchez om mensenrechten te bespreken tijdens bezoek aan Rabat

De Spaanse tak van Amnesty International (AI) heeft de Spaanse premier Pedro Sanchez verzocht om mensenrechten aan te kaarten tijdens zijn bezoek aan Rabat donderdag.

AI-directeur in Spanje, Esteban Beltrán, spreekt in een persbericht woensdag van schendingen van mensenrechten in de Marokkaanse Sahara, alsook schendingen van de rechten van vrouwen, de persvrijheid, de rechten van de LGBTI-gemeenschap en de vrijheid van meningsuiting in het algemeen. Hij verzocht de Spaanse regeringsleider de pet van mensenrechtenverdediger op te doen tijdens zijn bezoek aan Rabat donderdag.

"De kampen van de Sahara en het Polisario-Front in Tindouf blijven ontoegankelijk voor mensenrechtenorganisaties", schreef Beltrán. Volgens hem is het belangrijk dat "respect voor mensenrechten niet een bijzaak moet zijn" in de bilaterale betrekkingen tussen Rabat en Madrid. De Tindouf-kampen liggen echter in Algerije en daar heeft Marokko weinig over te zeggen.

Ook Madrid moest het ontgelden. De NGO heeft de Spaanse regering gevraagd de migratiesamenwerking met Marokko te herzien en prioriteit te geven aan het respecteren van de rechten van migranten door te stoppen met het lukraak uitzetten van niet-begeleide minderjarigen.



De mensenrechtenorganisatie heeft de Spaanse president opgeroepen om te pleiten voor de dringende decriminalisering van abortus en het afschaffen van wetten die vrouwen en de LGTBI-gemeenschap in Marokko discrimineren.

Koninklijke audiëntie

De Spaanse premier wordt donderdag in Marokko verwacht voor overleg met koning Mohammed VI. Het koningshuis zal tevens een iftar organiseren ter ere van de Spaanse premier. Het bezoek van Sanchez vindt plaats op uitnodiging van koning Mohammed VI. De Marokkaanse monarch nodigde het Spaanse regeringshoofd vorige maand uit voor een officieel bezoek aan Marokko.



De uitnodiging volgde op de brief die Sanchez vorige maand aan koning Mohammed VI richtte en waarin hij bekend maakte het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Westelijke Sahara te zullen steunen. Ook beloofde hij dat Spanje zal handelen met "alle absolute transparantie" en dat "Spanje zijn woord zal nakomen".

De Spaanse steun voor de Sahara-plannen van de regering in Rabat wordt gezien als een doorbraak. Spanje heeft zich altijd verzet tegen enige Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.



Het was ook de eerste keer dat Madrid in deze bewoordingen toenadering zocht tot Rabat. De Spaanse ommekeer inzake het Sahara-standpunt markeert een nieuw begin in de Spaans-Marokkaanse betrekkingen.

Verwacht wordt dat in de komende weken Rabat de maatregelen gaat herroepen die tijdens het hoogtepunt van de diplomatieke crisis werden genomen, zoals de hervatting van het maritiem passagiersverkeer vanuit Spanje en Spaanse havens weer opnemen in de jaarlijkse zomervakantiecampagne Marhaba.

