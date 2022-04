Israëlische vrouw (43) ter dood veroordeeld voor drugsbezit Emiraten

Een rechtbank in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een Israëlische vrouw ter dood veroordeeld, voor het bezit van een halve kilo cocaïne.

Fidaa Kiwan (43) beweert dat de drugs niet van haar waren en gaat in beroep tegen het vonnis, meldt dagblad Times Of Israël.

Israëlische media melden dat Kiwan een jaar geleden naar Dubai afreisde voor werk. Ze heeft een fotostudio in Haifa in het noorden van Israël. Ze werd een week later gearresteerd nadat de politie de cocaïne had gevonden in het appartement waar ze verbleef. Kiwan ontkende direct dat de drugs van haar waren.

"De zaak is bekend en we behandelen deze via de consulaire dienst en onze vertegenwoordigers in de Emiraten.", meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.



Zelden uitgevoerd

Doodvonnissen worden in de Emiraten zelden uitgevoerd maar worden meestal omgezet in een lange gevangenisstraf. Israël en de Emiraten hebben geen uitleveringsverdrag.

In de Emiraten wordt erg streng opgetreden tegen drugsbezit. In Nederland is het bezit van cocaïne strafbaar levert in de praktijk zelden een gevangenisstraf op.



© MAROKKO.NL 2022