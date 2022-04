Hypocrisie: sponsoren Oranje niet mee naar WK voetbal in Qatar

Verschillende sponsoren van het Nederlands voetbalelftal, waaronder hoofdsponsor ING, reizen niet mee met Oranje naar het WK voetbal in Qatar vanwege de "mensenrechtensituatie in dat land".

Een woordvoerder van ING bevestigde berichtgeving daarover door De Telegraaf. Naast ING gaat het ook om andere sponsoren van Oranje zoals KPN, Albert Heijn, Bitvavo en de Nederlandse Loterij, die geen gebruik maken van de mogelijkheid om kaarten voor wedstrijden van Oranje te krijgen.

ING zal rond het WK ook geen campagne voeren. Albert Heijn beraadt zich nog op hoe het zijn reclamecampagne inricht en hoe het in Nederland kan uitdragen dat het bedrijf sponsor is van voetballend Nederland. KPN zegt het WK met klanten en relaties in Nederland te gaan vieren. Over de invulling van de reclamecampagne rond het voetbaltoernooi denkt het telecombedrijf nog na.

EK voetbal voor vrouwen

ING zegt zich vooral op het EK voetbal voor vrouwen van komende zomer in Engeland te richten. De bank blijft ook als hoofdsponsor aan Oranje en het Nederlands voetbal verbonden. Dat contract werd onlangs verlengd tot en met 2028. De naam ING blijft te zien op de trainingskleding van de spelers.



Ook tijdens de trainingen en bij interviews zal ING als merk zichtbaar blijven, bijvoorbeeld via een reclamebord dat achter spelers staat tijdens interviews. Tijdens de wedstrijden is ING niet als sponsor te zien, omdat wereldvoetbalbond FIFA over de uitingen langs het veld gaat. ING is geen sponsor van de FIFA.

ING was volgens een artikel van de Volkskrant uit december eerder betrokken bij de financiering van het WK voetbal. De bank zou als geldverstrekker dienen voor Qatar National Bank, die op zijn beurt een grote sponsor is van het toernooi. ING zegt in een reactie nooit in te gaan op individuele klantrelaties en wil ook niets kwijt over het al dan niet verbreken met de banden met QNB vanwege de misstanden rond het WK.



In zijn algemeenheid geeft een woordvoerder van ING aan dat klanten die niet voldoen aan de maatstaven van de bank voor een gesprek worden uitgenodigd. In het uiterste geval kan ING de klantrelatie beëindigen als verbeteringen uitblijven.

Wat de status van QNB nu is, wilde ING niet zeggen.

© ANP 2022