'Vrijspraak ligt klaar in zaak-Khashoggi na overdracht van Turkije aan Saoedi-Arabië'

Een Turkse rechtbank heeft vandaag het strafproces voor de in 2018 vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi overgedragen aan Saoedi-Arabië, waar de opdracht voor de moord vermoedelijk vandaan kwam.

Het besluit is in lijn met een voorstel van het Turkse Openbaar Ministerie en de Saoediërs zelf. Volgens de Saoediërs zijn acht door Turkije gezochte verdachten al tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.

De andere achttien bevinden zich hoogstwaarschijnlijk ook in Saoedi-Arabië. Het is Turkije niet gelukt om ze uitgeleverd te krijgen. Mede daarom moet de zaak worden overgedragen, zei het Turkse OM vorige week.

Volgens de verloofde van Khashoggi zullen de verdachten nu vrijuit gaan. "Het besluit om het proces stop te zetten, is in strijd met de wet. In Saoedi-Arabië ligt het besluit tot vrijspraak al klaar", zei haar advocaat die daarna Saoedi-Arabië omschreef als een land dat "geen gerechtigheid" kent.



Ook de Turkse mensenrechtenactivist Milena Büyüm is bang dat het nooit tot een berechting zal komen. Ze spreekt van een "ontstellende en duidelijk politieke" uitspraak. "Ze namen niet eens de moeite om de verzoeken van de verloofde af te wijzen.".

Mensenrechtenorganisaties Human Rights Watch (HRW) en Amnesty International (AI) veroordelen tevens het besluit. "Turkije draagt een moord die op zijn grondgebied is gepleegd willens en wetens over aan diegenen die er verantwoordelijk voor zijn", zei secretaris-generaal Agnes Callamard van AI.

Michael Page van HRW zei voorafgaand aan de uitspraak al dat een uitspraak als nu gedaan is "de Saoedische autoriteiten sterkt in de gedachte dat ze met moord weg kunnen komen".

Door de moord en de aantijgingen vanuit Turkije kwamen de banden tussen de twee landen onder druk te staan. De export van Turkije naar Saoedi-Arabië daalde met 90 procent. Maar sinds vorig jaar probeert Turkije de schade te herstellen. President Erdogan sprak vorige maand nog van een "positieve dialoog" en de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen ontmoetten elkaar vorige week.

