Israël en Marokko in gesprek over uitzenden bouwvakkers naar Israël

Israël is geïnteresseerd in bouwvakkers uit Marokko en hoopt op korte termijn het aantal arbeiders in de Israëlische bouwsector uit te breiden met vakmensen uit Marokko.

Isaac Moyal van de Federatie van Bouw- en Houtbewerkers in Israël voert daarover gesprekken met Marokkaanse autoriteiten, meldt nieuwsdienst Kech24.

De Israëlische vakbond is geïnteresseerd in stukadoors en met name in ambachtslieden die gespecialiseerd zijn in graveren van gips. De vakbond hoopt vakmensen uit Marokko te verleiden met salarissen van 20.000 á 30.000 DH (€ 1.800 - € 2.800) per maand, gratis huisvesting en vergoedingen voor woon-werkverkeer.

Sahara

Naar verluidt wordt het proces belemmert door het uitblijven van een formeel Israëlisch standpunt over de Marokkaanse Sahara. Maar verwacht wordt dat op korte termijn een akkoord zal worden bereikt, vooral na de onderhandelingen tijdens de recente Negev-top in Israël en het warme onthaal door Tel Aviv van het nieuwe standpunt van Spanje over het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Westelijke Sahara.



Buitenlandminister Nasser Bourita sprak op de historische top in Negev met ambtgenoten uit de Verenigde Staten (VS), de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein, Egypte en Israël.

Na afloop van de top uitte Bourita zich positief en in zijn dankwoord zei hij te hopen dat de volgende bijeenkomst zal plaatsvinden in een "andere woestijn", daarmee verwijzend naar de Marokkaanse Sahara.

