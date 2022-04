Spaanse buitenlandminister: Marokko en Spanje openen nieuwe etappe 'op best mogelijke manier'

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel Albares, onderstreepte donderdag dat Spanje en Marokko vandaag een nieuwe fase in hun betrekkingen openen.

Albares verwelkomde de inspanningen van de Marokkaanse koning Mohammed VI en dat hij "persoonlijk het einde van deze crisis tussen de twee landen zal bevestigen".

"Vandaag komt niet alleen een einde aan de crisis, maar start ook een nieuwe fase in de betrekkingen tussen Spanje en Marokko en deze beginnen op de best mogelijke manier, namelijk met de persoonlijke betrokkenheid van de koning van Marokko", zei Albares tijdens een persconferentie op het NAVO-hoofdkwartier. De Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez wordt vandaag in Marokko verwacht voor overleg met koning Mohammed VI.

Volgens Albares staat de Marokkaanse monarch "garant" voor de regering in Rabat bij het initiëren van de "nieuwe routekaart" en het beëindigen van de diplomatieke crisis tussen de twee landen. Een crisis die door Albares werd omschreven als "één van de diepste" en "één van de langste" was die Spanje met Marokko heeft gekend, meldt persbureau EFE.



Albares verzekerde dat de samenwerking tussen Spanje en Marokko "van fundamenteel belang" is voor de beheersing van irreguliere migratiestromen en dat de nieuwe bilaterale relatie ook Europa ten goede zal komen. "Er staat veel op het spel voor Spanje, maar bovenal staat er ook veel op het spel voor Europa", voegde hij eraan toe.

Koning Mohamed VI en de Spaanse premier Sánchez zullen vandaag in Rabat bijeenkomen om de nieuwe fase in de bilaterale betrekkingen tussen Rabat en Madrid te bespreken. Ook zal er een Iftar worden georganiseerd ter ere van premier Sanchez.

