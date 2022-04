NAVO akkoord over meer wapensteun aan Oekraïne

De NAVO heeft donderdag toegezegd meer hulp te zullen leveren aan Oekraïne.

NAVO-topman Jens Stoltenberg zei aan het einde van een bijeenkomst in Brussel dat het Oost-Europese land naast extra wapens ook materiaal krijgt om zich te verdedigen tegen een eventuele chemische of biologische aanval door Rusland.

De NAVO-landen doen volgens Stoltenberg reeds het nodige om Oekraïne te helpen en "staan klaar om meer te doen op het gebied van militaire hulp". Ook wordt Oekraïne geholpen zich te verdedigen tegen cyberaanvallen.

De NAVO-chef zei dat ook extra wordt geïnvesteerd in andere partners van het militaire bondgenootschap, zoals Georgië en Bosnië en Herzegovina.



De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba drong eerder op de dag bij de NAVO-landen erop aan om meer wapens te sturen en daar haast bij te maken. "Of je helpt ons nu en dan heb ik het over dagen, geen weken. Of de hulp komt te laat en veel mensen zullen sterven, veel mensen zullen hun huis verliezen, veel dorpen zullen worden vernietigd", zei hij.

Koeleba was dan ook duidelijk over waarvoor hij naar Brussel was gekomen: "Dat zijn wapens, wapens, wapens."

