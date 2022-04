Ceuta: politica onder vuur na denigrerende verklaring over Marokkaanse arbeiders (video)

marokko 7 apr 17:47

De Spaanse regeringsafgevaardigde in Ceuta, Salvadora Mateos, is in opspraak geraakt na denigrerende opmerkingen over de heropening van de grenzen met Marokko.

De politica in Ceuta liet eerdere deze week weten dat de opening van de grens met Marokko voorlopig nog niet zal plaatsvinden maar dat ze zelf ook ongeduldig wacht op haar Marokkaanse schoonmaakster. Op sociale netwerken is verontwaardigd gereageerd op de mensonterende houding van Mateos. Op internet wordt opgeroepen de politica te schorsen zodat ze meer tijd heeft om haar eigen huis schoon te maken. Meerder politici noemen de uitspraken racistisch en vrouwonterend. Bovendien zouden de uitspraken aanzetten tot klassendiscriminatie. Aina Vidal van de linkse coalitie En Comú Podem noemt de uitspraken "beschamend en classistisch", meldt The New Arab.

Ciudadanos-afgevaardigde Guillermo Díaz herinnerde Mateos eraan dat het gebrek aan schoonmaaksters "niet het ernstigste is wat er is gebeurd tijdens de migratiecrisis" en verwees naar de honderden migranten die een verdrinkingsdood stierven. Loonongelijkheid

De ophef was ook weer gelegenheid om de loonongelijkheden tussen Spaanse en Marokkaanse arbeiders in de Spaanse exclave aan de kaak te stellen. In een recent rapport van een mensenrechtenorganisatie in Andalusië worden de arbeidsomstandigheden van Marokkaans huishoudpersoneel bekritiseerd.

Het overgrote deel heeft geen arbeidscontract en verkeert in een illegale situatie als gevolg van het ontbreken van een werkvergunning. Ook heeft een groot deel na vele jaren dienst nog steeds geen vast contract en ook het salaris is lager dan het wettelijke minimum en ontvangen ze geen betaalde vakantiedagen. Spanje past echter wel inkomstenbelasting toe op niet-ingezetenen van de twee exclaves. Arbeiders betalen ongeveer een kwart (24 procent) van het salaris aan belastingen waardoor werkenden die wel een arbeidscontract hebben bijdragen aan Spaanse socialezekerheidsfondsen maar geen uitkering krijgen bij een arbeidsongeval of ontslag. © MAROKKO.NL 2022