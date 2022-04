Spaanse premier Sanchez aangekomen in Rabat

De Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez is donderdagmiddag geland in Marokko.

Sanchez wordt vergezeld door zijn minister van Buitenlandse Zaken Jose Manuel Albares. Bij aankomst op de luchthaven van Rabat-Salé werd de delegatie verwelkomd door regeringsleider Aziz Akhannouch.

Volgens de planning van het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zal Sanchez rond 17.30 (lokale tijd) de Marokkaanse koning Mohammed VI ontmoeten in het koninklijk kabinet waarna een persconferentie zal worden gehouden. De twee leiders trekken zich vervolgens terug in het koninklijk paleis waar een iftar en een diner plaats zal vinden. Na het koninklijk diner vertrekt Sanchez richting het paleis voor koninklijke gasten en vliegt hij vrijdagochtend naar Barcelona.

Nieuwe bladzijde

De Marokkaanse monarch nodigde het Spaanse regeringshoofd vorige maand uit voor een officieel bezoek aan Marokko. De uitnodiging volgde op de aankondiging dat Spanje het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Westelijke Sahara zal steunen.



De Spaanse steun voor de Sahara-plannen van de regering in Rabat wordt gezien als een doorbraak. Spanje heeft zich altijd verzet tegen enige Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie. De Spaanse koerswijziging maakt de weg vrij voor een nieuwe bladzijde in de betrekkingen tussen Rabat en Madrid.

De Spaanse pers ziet de koninklijke uitnodiging voor het iftar-banket als een "speciaal symbolisch gebaar" om aan te tonen dat de bilaterale betrekkingen weer worden genormaliseerd.

Albares is onderdeel van de Spaanse delegatie maar uit het officiële programma is niet op te maken dat hij activiteiten of bijeenkomsten zal houden. Zijn Marokkaanse evenknie Nasser Bourita is voor overleg in Saoedi-Arabië.

© MAROKKO.NL 2022