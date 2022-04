Algerije: 6 jaar celstraf voor oud-minister van Cultuur

De rechtbank in Algiers heeft de voormalige minister van Cultuur, Khalida Toumi, donderdag veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens corruptie.

Toumi (64) diende tijdens het Bouteflika-tijdperk en zit sinds november 2020 in hechtenis. Ze werd beschuldigt van het verkwisten van openbare middelen, ambtsmisbruik en toekenning van onrechtmatige privileges.

Toumi was tussen 2002 en 2014 minister onder het presidentschap van Abdelaziz Bouteflika (1999-2019). Hij werd drie jaar geleden verdreven door Hirak-protesten en overleed in september 2021.

Toumi speelde in de jaren negentig een belangrijke rol bij de feministische beweging in Algerije en was voorzitter van de Independent Association for the Triumph of Women's Rights. Zij is auteur van het boek An Algerian Woman Standing.



Corruptie

De daden van corruptie houden volgens het openbaar ministerie verband met de organisatie van culturele evenementen zoals het evenement voor islamitische cultuur Tlemcen in Algiers 2011, het Pan-Afrikaanse festival in 2009 en het evenement voor Arabische cultuur in 2007.



Het openbaar ministerie had tien jaar gevangenisstraf geëist. Medeverdachte kregen straffen opgelegd variërend van twee tot vier jaar cel. Toumi heeft de aantijgingen altijd ontkend en beweert slachtoffer te zijn van een politiek proces.

Na de val van Bouteflika op 2 april 2019 werd onder druk van protestbeweging Hirak en het leger een reeks justitiële onderzoeken gestart naar zaken waarbij leden van Bouteflika's entourage betrokken waren, waaronder twee voormalige premiers en veel ministers.

Algerije staat op de 117e plaats van de 180 landen op de wereldranglijst van de corruptieperceptie-index die in januari 2021 door de NGO Transparency International is gepubliceerd.

