Politie-invallen bij Air Algerie in Parijs

Gebouwen en balies van Air Algérie op de luchthaven Orly in Parijs waren dinsdag het toneel van politie-invallen.

Agenten en speurhonden van de Air Transport Gendarmerie (GTA) voerde onderzoeken uit in het volle zicht van luchthavenpassagiers die verrast wrden door de omvang van de politie-operatie.

De Franse gendarmes doorzochten alle kantoren van Air Algérie op de luchthaven en doorzochten incheckbalies en het kantoor van de beheerder van de Algerijnse luchtvaartmaatschappij.

Volgens de Franse media was de actie van de Franse gendarmerie onderdeel van lopende onderzoeken naar internationale drugshandeloperaties waaraan hooggeplaatste functionarissen van Air Algerie worden verdacht te hebben deelgenomen.



Het politieonderzoek werd gestart na signalen van smokkel en handel in illegale producten door werknemers van de nationale luchtvaartmaatschappij van Algerije. Eerder werden al meerdere luchtvaartmonteurs opgepakt voor hun betrokkenheid bij de handel in drugs en medicijnen.

Drugshandel is wijdverbreid in Algerije na het besluit van de autoriteiten om de invoer van veel producten, waaronder bepaalde medicijnen, te verbieden. Het invoerverbod zorgt voor tekorten aan meer dan 300 medicijnen. De handel in de verboden medicijnen is daardoor erg lucratief geworden.



Het is niet de eerste keer dat medewerkers van het Algerijnse luchtvaartbedrijf door de Franse autoriteiten in verband worden gebracht bij illegale handel. Afgelopen oktober werd een Algerijnse steward opgepakt wegens zijn betrokkenheid in de grootschalige handel van gestolen telefoons.

Vier anderen werden onder gerechtelijk toezicht geplaatst vanwege hun betrokkenheid bij de export van high-end laptops. Tussen december 2020 en februari 2021 zijn "minstens 600 high-end mobiele apparaten geëxporteerd" naar Algerije.



In september 2021 werd een steward van het bedrijf gearresteerd op de luchthaven van Orly toen hij probeerde een hoeveelheid drugs het land in te smokkelen.

De arrestaties en verdachtmakingen hebben er al toe geleidt dat de Algerijnse luchtvaartmaatschappij de regels heeft aangescherpt waardoor cabinepersoneel het vliegtuig niet meer mag verlaten tussen landing en vertrek.

© MAROKKO.NL 2022