Marokko en Spanje heropenen grenzen en beginnen nieuwe bladzijde

Dat hebben de Marokkaanse koning Mohammed VI en de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez donderdag besloten tijdens een ontmoeting in Rabat.

De twee landen gaan een routekaart opstellen die de toekomst van de onderlinge betrekkingen invulling moet geven. Het plan moet voor het eind van het jaar gereed zijn als de twee regeringen opnieuw samenkomen voor een bijeenkomst op het hoogste niveau, melden de twee landen in een gezamenlijke verklaring.

De twee regeringen hebben een voorlopige routekaart uitgewerkt waarin 16 punten staan opgesomd. Op korte termijn is besloten om per direct het maritiem passagiersverkeer geleidelijk te hervatten zodat veerdiensten weer kunnen varen. Ook worden Spaanse havens weer meegenomen in de jaarlijkse zomervakantiecampagne Marhaba.



Er wordt een gezamenlijke werkgroep opgezet die zich gaat bezighouden met de afbakening van maritieme gebieden aan de Atlantische kust en er zullen gesprekken plaatsvinden over het beheer van het luchtruim. Ook wordt de samenwerking op het gebied van migratiebeheer nieuw leven ingeblazen.

Economische uitwisselingen zullen worden vergemakkelijkt en het Verdrag van goed Nabuurschap uit 1991 zal worden geactualiseerd. Koning Mohammed VI en premier Sanchez gaan binnen drie maanden een commissie aanwijzen die verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de routekaart.



De bijeenkomst van vandaag markeert het einde van het diplomatieke conflict tussen de twee landen. Het conflict begon na de Spaanse verwelkoming van Polisario-leider Brahim Ghali, die vanwege een coronabesmetting in april vorige jaar werd opgenomen in een Spaans ziekenhuis. Madrid had verzuimd dit aan Rabat te melden.

Rabat was verontwaardigd over het besluit van het bevriende Madrid om de leider van de militante separatisten te ontvangen. Marokko verkeert in een open oorlog met het Polisario-Front.

In een opmerkelijke draai van Madrid betuigde het Zuid-Europese land vorige maand steun voor het Marokkaanse autonomieplan voor de Westelijke Sahara, een doorbraak voor de plannen van de regering in Rabat. Spanje heeft zich altijd verzet tegen enige Marokkaanse zeggenschap over de Sahara, een voormalige Spaanse kolonie.



