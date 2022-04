Spaans parlement steekt premier Sanchez in de rug tijdens zijn bezoek aan Rabat

Het Spaans parlement betreurde vandaag dat de regering van Pedro Sanchez het "historische" neutrale standpunt van Madrid over het conflict in de Sahara heeft laten varen.

Het parlement in Madrid heeft, terwijl Sanchez in het vliegtuig naar Rabat zat, een symbolische resolutie aangenomen waarin het nieuwe Sahara-standpunt van de regering wordt veroordeeld.

Tegenstanders van Sánchez beschuldigen hem van verraad, omdat hij met zijn bezoek aan Rabat donderdag de "Saharanen" in de steek zou hebben gelaten. Ook de kans dat Algerije naar aanleiding van de kersverse bromance tussen Mohammed VI en Sanchez de gaskraan dichtdraait, wordt door leden van het congres gezien als een dreiging.

Donderdagmiddag kwam Sánchez samen met zijn buitenlandminister José Manuel Albares aan in Rabat voor een ontmoeting met koning Mohammed VI. Op de agenda staat een overleg over een nieuwe routekaart en een iftar in het koninklijk paleis.



Voorafgaand aan de reis van Sánchez naar Rabat werd donderdagmiddag in het congres in Madrid een symbolische stemming gehouden over het Spaanse standpunt over de Sahara. Behalve zijn eigen sociaal-democratische PSOE verwierpen alle partijen het standpunt van de premier, inclusief zijn coalitiepartners.

Diplomatiek conflict

De relatie tussen Rabat en Madrid raakte vorig jaar bekoeld nadat de leider van het separatistische Polisario-Front, Brahim Ghali, in een Spaans ziekenhuis werd opgenomen voor behandeling aan een coronabesmetting. Polisario is voor Marokko een staatsvijand.



De hele affaire, die begin april plaatsvond, werd uitgevoerd in samenwerking met Algerije, de belangrijkste geldschieter en facilitator van de militante Polisario-beweging. Marokko voelde zich verraden door Spanje en verbrak alle diplomatieke banden, met als gevolg dat zee-grenzen werden gesloten voor passagiers en veerdiensten werden opgeschort.

Ook zou Marokko zijn gestopt met het bewaken van de grens bij de Spaanse exclaves Ceuta en Melilla. Duizenden migranten konden vorig jaar de hekken bestormen, naar verluidt zonder tussenkomst van de Marokkaanse grensbewakers. Spanje moest het leger inzetten om de orde te handhaven.



Spanje beschuldigde Marokko van "chantage" en het misbruiken van de migrantencrisis om Spanje te dwingen de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara te erkennen. Marokko betichtte de noorderburen van "disloyaliteit" en het najagen van een selectieve relatie en weigerde "de politieagent van de Europese Unie" te zijn op het gebied van migratiekwesties.

Nieuwe bladzijde

Volgens Sánchez heeft Madrid geen andere keus en was de crisis met Rabat niet langer uit te houden. In een brief aan de Marokkaanse koning liet hij vorige maand weten de Sahara-plannen van Rabat te steunen, tot woede van Algerije die daarop zijn ambassadeur in Madrid terugriep.



De verrassende ommezwaai in het Spaanse standpunt kwam op het moment dat Madrid aan het onderhandelen was met Algerije over het herstellen van gasleveringen via de EMPL-gaspijpleiding die Algerije, via Marokko, verbindt met het Spaanse vasteland.

Hoewel Spanje in vergelijking met de andere landen van de Europese Unie relatief weinig afhankelijk is van ingevoerd aardgas, ontvangt het gas uit Algerije via een pijpleiding en tankers die vloeibaar aardgas (LNG) vervoeren. De andere Spaanse politieke partijen vrezen voor de continuïteit van deze leveringen.

Na dreigementen het Algerijnse staatsbedrijf Sonatrach om de gasprijzen te verhogen heeft de Spaanse regering donderdag ingestemd meer te betalen voor Algerijns gas.

