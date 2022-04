VN: Marokko afwezig bij stemming over Ruslands schorsing van Mensenrechtenraad

Marokko nam donderdag niet deel aan de stemming door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) over de schorsing van Rusland uit de Mensenrechtenraad.

De Verenigde Staten hadden aangedrongen op de stemming na meldingen van mensenrechtenschendingen in Oekraïne. Van de 193 lidstaten stemden er 93 voor tijdelijke uitsluiting, en dat bleek voldoende, bij 58 onthoudingen en 24 nee-stemmers.

In een reactie laat Moskou weten het lidmaatschap van de VN-Mensenrechtenraad meteen te beëindigen. De Russische regering spreekt over een "illegaal en politiek gemotiveerd" besluit, meldt het Russische persbureau RIA Novosti.

Ook andere Afrikaanse landen waren afwezig; Mauritanië, Rwanda, Burkina Faso en Benin lieten de stemming aan zich voorbij gaan. Algerije stemde tegen en Tunesië onthield zich van stemming.



Marokko was eerder ook al afwezig toen de VN op 2 en 24 maart twee resoluties aannam waarin de Russische invasie van Oekraïne werd veroordeeld. Marokko weigert een standpunt in te nemen in het conflict en hamert op de voortzetting van van dialoog tussen de twee partijen.

De VN-Mensenrechtenraad bestaat uit vertegenwoordigers van 47 staten. De instelling houdt zich bezig met de bevordering en bescherming van mensenrechten over de hele wereld. De raad komt meerdere keren per jaar bijeen in het Zwitserse Genève. De laatste keer dat een lidstaat werd geschorst, was Libië in 2011.

