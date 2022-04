Marokko steekt 2,5 miljard DH in drinkwatervoorziening Marrakech

Het Nationaal Bureau voor Elektriciteit en Drinkwater (ONEE) heeft 2,5 miljard DH (€ 235 miljoen) vrijgemaakt om drinkwatervoorzieningen in de regio Marrakech te verbeteren.

Het geld gaat grotendeels naar de voltooiing van een waterpijpleiding die bedoeld is om ruw water te extraheren uit de Masirah-dam.

Ook komt er een nieuwe waterzuiveringsinstallatie en drie pompinstallaties, zeven watertanks met een capaciteit van 93.000 kubieke meter en de aanleg van een waterkanaal over een lengte van 125 kilometer. Met de geldinjectie is straks dagelijks 216.000 kubieke meter extra drinkwater beschikbaar.

Het project omvat ook de aanleg van een transformatorstation met een capaciteit van 40 megavolt en elektriciteitslijnen over een afstand van ongeveer 28 km.



Het onttrekken van water door een gat te maken in de Masirah-dam is een ambitieuze onderneming. Het is één van de zeldzaamste damboringen ter wereld en de eerste in zijn soort in Afrika. ONEE overweegt soortgelijke operaties in andere dammen in Marokko.

Het project wordt naar verwachting in 2040 voltooid en zal Marrakech en naburige steden en dorpen zoals Rehamna, Ibn Jarir, Sidi Bou Othmane en Tamansourt van meer drinkwater voorzien.

