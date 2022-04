Spaanse regering publiceert onverdeelde kaart van Marokko

Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag de onverdeelde landkaart van Marokko gepubliceerd met daarop de Sahara.

De publicatie is een nieuwe mijlpaal en een nieuwe diplomatieke prestatie voor Marokko met betrekking tot zijn soevereiniteit over de Westelijke Sahara.

De goedkeuring door Spanje van de onverdeelde kaart van Marokko volgt op het besluit van de regering in Madrid om het Marokkaanse autonomieplan voor de Sahara officieel te onderschrijven.

Vorige maand zette Sanchez een grote stap richting een oplossing van het conflict in de Marokkaanse woestijn door een autonoom plan van Marokko over de Sahara te steunen. Een opmerkelijke draai omdat Spanje zich daarvoor altijd heeft verzet tegen Marokkaanse zeggenschap over de regio.

Spanje hernieuwde zijn steun voor het autonomieplan tijdens het bezoek van de Spaanse regeringsleider Pedro Sanchez aan Marokko donderdag. De twee landen hebben hun ruzie bijgelegd en willen de onderlinge betrekkingen nieuw leven in blazen.

Naast Spanje hebben de Verenigde Staten (VS) en de NAVO eerder al de onverdeelde kaart van Marokko overgenomen op hun websites. De goedkeuring van de volledige kaart door de VS kwam nadat het land in december 2020 de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara erkende.

