Saoedi-Arabië herstelt diplomatieke banden met Libanon

Saoedi-Arabië gaat zijn ambassadeur terugsturen naar Libanon nadat deze vijf maanden geleden werd teruggeroepen.

In een verklaring zei het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken dat ambassadeur Waleed Bukhari in Beiroet zal worden herbenoemd als reactie op "matigende nationale politieke krachten in Libanon".

De Libanese premier Najib Mikati zou zich inzetten om meer samen te werken met Riyad en de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC) om politieke, militaire en veiligheidsactiviteiten die de regio treffen, te stoppen.

De crisis tussen de twee landen brak uit in oktober 2021 toen de voormalige Libanese minister van Informatie, George Kordahi, zich kritisch uitliet over de militaire interventie in Jemen.



In interview met zender Al Jazeera noemde Kordahi de strijd in Jemen "nutteloos" en stelde hij onder meer dat de door Iran gesteunde Houthi's zich volgens hem verdedigen tegen "buitenlandse agressie". Dat kon op grote onvrede rekenen in Riyad, dat ook zijn ambassadeur in Libanon terugriep voor overleg.

Ook Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) schortten de diplomatieke en commerciële banden met Libanon op, hoewel de verbroken betrekkingen zelfs na het aftreden van Kordahi niet werden hersteld.



De Libanese premier Mikati zei vorige maand dat zijn land vastbesloten is om de gespannen banden met de GCC en Riyad aan te halen. Ook zei hij dat kritische organisaties in Libanon, die de veiligheid en stabiliteit van de GCC en Saoedi-Arabië "bedreigen", aan banden moeten worden gelegd.

Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken verwelkomde de verklaring van Mikati.

