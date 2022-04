Marokko: tijdelijke inreisvoorwaarden ferrydiensten

In afwachting van de goedkeuring van een uniform inreisprotocol voor reizigers die via de zee-grenzen Marokko betreden zijn tijdelijke inreisvoorwaarden bekend gemaakt.

Als voorbereiding voor de hervatting van ferrydiensten tussen Spanje en Marokko heeft het Ministerie van Volksgezondheid vrijdag voorwaarden opgesomd waar inkomende reizigers aan moeten voldoen.

Net als vliegpassagiers moeten ook gebruikers van veerdiensten een gezondsheidsverklaring invullen. Het document is online te downloaden maar is ook beschikbaar aan boord. Reiziger dienen te beschikken over een geldig vaccinatiepaspoort die voldoen aan de regels van het land van herkomst, OF een negatieve PCR-test (72 uur) te overleggen.

Inwoners van Marokko (Marokkanen of buitenlanders) dienen in het bezit te zijn van een geldig vaccinatiepaspoort volgens het rijksvaccinatieprotocol.



Rederijen in de Marokkaanse havens Tanger-Med, Tanger Centrum, Nador en Al Hoceima hebben vrijdag instructies ontvangen om de hervatting van het passagiersverkeer met Spaanse havens voor te bereiden. De hervattingen werden donderdag aangekondigd tijdens het bezoek van de Spaanse premier Pedro Sanchez aan Marokko.

De ferry-verbindingen tussen Marokko en Spanje werden in maart 2020 onderbroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. De onderbreking werd vervolgens verlengd als gevolg van de diplomatieke crisis tussen Rabat en Madrid.



