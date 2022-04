Marokkaans oud-international Mehdi Mellouk is op 69-jarige leeftijd overleden

Dat maakt de Marokkaanse voetbalbond FRMF zaterdag bekend.

Mellouk maakte onderdeel uit van het elftal dat in 1976 in Addis Abeba het Afrikaans kampioenschap in de wacht sleepte. Hij kwam 34 keer uit voor de nationale ploeg en speelde voor Ittihad en Raja Casablanca.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un

