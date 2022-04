Marokko overweegt afschaffing vaccinatiepas voor inkomende reizigers om toerisme te stimuleren

Een versoepeling van de inreisvoorwaarden voor binnenkomst in Marokko lijkt noodzakelijk en volgens ingewijden ook "zeer waarschijnlijk".

Als gevolg van de verzoening tussen Rabat en Madrid worden in de komende dagen de ferrydiensten tussen Spanje en Marokko hervat.

Rederijen aan beide kanten van de zeestraat zijn druk bezig met de voorbereidingen terwijl het zorgministerie zich buigt over de reisvoorschriften voor inkomende reizigers.

In afwachting van een alomvattend protocol is de verplichte vaccinatiepas komen te vervallen en is een negatieve PCR-test (72 uur) afdoende om het land over zee te betreden.



Ingewijden melden dat het zeer waarschijnlijk is dat de versoepeling zal worden toegepast op alle toegangspunten, inclusief luchthavens, meldt nieuwsdienst Medias24. De uitbreiding van deze versoepeling naar alle instappunten is noodzakelijk om te voorkomen dat havens moeten werken met afwijkende inreisvoorwaarden.

Ook rechtvaardigt de huidige coronasituatie in Marokko en partnerlanden een dergelijke versoepeling die bovendien het herstel van de toerismesector in het land zal helpen.

