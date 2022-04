Opnieuw Marokkaans saharastof onderweg naar Nederland

Er is opnieuw Saharastof onderweg naar Nederland, meldt Weer.nl.

Half maart daalde ook al Saharastof neer in Nederland, en dat leidde tot drukte bij autowasstraten. Ook voor komende week verwacht Weer.nl dat veel auto’s en dakramen van een laagje stof voorzien gaan worden.

De concentratie Saharastof in de atmosfeer is volgens de weerdienst opnieuw hoog, maar bij lange na niet zo hoog als ongeveer een maand geleden.

Dinsdag is aan het eind van de middag en avond een kleine kans op een bui, en woensdag gaat op meer plekken neerslag vallen. Het Saharastof kan dan met de neerslag naar beneden komen, waardoor veel auto's en dakramen mogelijk opnieuw van een laagje stof voorzien gaan worden.



Volgens de weersdienst kan het stof in Nederland terechtkomen door stormen in de Sahara die zand en stof hoog de lucht inblazen. Het zand valt eerder al neer, omdat dat te zwaar is om lang te blijven zweven. Maar het lichtere Saharastof kan duizenden kilometers afleggen.

"Als er dan een diepe zuidelijke stroming staat, zoals de komende dagen, dan legt het zand en stof die weg door de lucht af richting onze omgeving. Het zand valt eerder al neer, omdat dat te zwaar is om lang te blijven zweven. Maar het lichtere Saharastof kan duizenden kilometers afleggen.".

