Kroonprins Abu Dhabi in Salé voor iftar met koninklijke familie Marokko

De kroonprins van Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed Al Nahyane, was zaterdag in Salé voor een iftar met de koninklijke familie.

De kroonprins van Marokko, Moulay Hassan, en prins Moulay Rachid waren ook aanwezig.

Kroonprins Mohammed Bin Zayed is wel vaker in Marokko en beschouwt het land als zijn 'tweede huis'. Hij bracht een deel van zijn tienerjaren door in Marokko nadat hij op 14-jarige leeftijd door zijn vader naar het land werd gestuurd om een "verhardende ervaring" op te doen.

Bin Zayed had onlangs nog in Rabat een overleg met de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken.

