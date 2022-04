Polisario schort contacten met Spanje op

Het separatistische Polisario-Front heeft alle contact met de Spaanse regering opgeschort.

Dat meldt het Front in een persbericht. De opschorting is een reactie op het nieuwe standpunt van Madrid over de Sahara en de verzoening tussen Marokko en Spanje.

Voorafgaand aan het besluit om alle contacten met Madrid te bevriezen, beschreef Polisario-leider Brahim Ghali de koerswijziging van Madrid als een "ernstige beslissing".

De nieuwe positie van Madrid betekende het einde van de diplomatieke crisis met Rabat maar veroorzaakte politieke onrust met Algiers, de belangrijkste aanhanger van de Sahrawi-separatisten van het Polisario-Front.



Algerije riep eind vorige maand zijn ambassadeur in Spanje terug en liet blijken alle overeenkomsten met Spanje te zullen opschorten als Madrid het Sahara-standpunt niet heroverweegt.

Ook gebruikt Algiers de Spaanse afhankelijkheid van Algerijns gas om de druk op Madrid op te voeren. Zo moest Spanje onlangs instemmen met hogere gasprijzen nadat Algerije eerder dreigde om alle overeenkomsten met het Zuid-Europese land te heroverwegen.



Italië

Sinds begin deze maand zijn er intensieve gesprekken gevoerd tussen de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune en de Italiaanse premier Mario Draghi. Door de Spaanse koerswijziging overweegt Algerije om Italië te verkiezen als gaszenuwcentrum in Zuid-Europa, ten koste van Spanje.

Italië kan niet wachten om meer gas uit Algerije te ontvangen.

© MAROKKO.NL 2022