Twee Palestijnse vrouwen doodgeschoten op bezette Westelijke Jordaanoever

Bij twee afzonderlijke incidenten zijn zondag twee Palestijnse vrouwen doodgeschoten, melden de verantwoordelijke partijen, het Israëlische bezettingsleger en de politie in Hebron.

Het eerste incident was in de buurt van Bethlehem, waar een vrouw zich volgens het leger verdacht gedroeg. Ze bleef enkele soldaten naderen, ook toen deze haar zeiden te stoppen en waarschuwingsschoten losten.

De bezetters openden vervolgens het vuur op de ongewapende vrouw. Ze overleed op weg naar het ziekenhuis. Bethlehem is een Palestijnse stad op de bezette Westelijke Jordaanoever, ten zuiden van Jeruzalem.

Het tweede incident was nabij de Ibahimi-moskee in Hebron, een heilige plaats voor zowel joden als moslims. Een vrouw stak een politieagent met een mes, waarop andere agenten haar doodschoten, aldus de politie.



De gestoken agent raakte lichtgewond. Ook Hebron is een Palestijnse stad in het zuiden van de bezette Westelijke Jordaanoever.

De situatie in Israël is gespannen nadat bij vier incidenten 14 Israëlische doden zijn gevallen in twee weken tijd.



