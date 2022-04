Ook Brusselse kopstukken doelwit van Israëlische spionagesoftware

Ook kopstukken van de Europese Commissie zijn bespioneerd met Israëlische spyware, zeggen ingewijden.

Het is onduidelijk wie erachter zit, maar Apple heeft hen gewaarschuwd dat ze op de korrel zijn genomen door "aanvallers die worden gesteund door andere landen".

De onderzoekscommissie die het Europees Parlement op de zogeheten Pegasus-affaire heeft gezet, wil de zaak uitzoeken, zegt onderzoeksleider Sophie in 't Veld. Een van de slachtoffers is de Belgische Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie), blijkt uit documenten waarop persbureau Reuters de hand heeft gelegd.

Er zouden nog minstens vier anderen zijn. Apple heeft hen in november laten weten dat hun iPhones doelwit waren. De commissie noch het techbedrijf willen zeggen of de aanvallen zijn geslaagd en wat de aanvallers mogelijk hebben buitgemaakt.



De Israëlische maker van de Pegasus-spionagesoftware ontkent erbij betrokken te zijn. Een branchegenoot die een soortgelijk product levert, doet er het zwijgen toe.



Onduidelijk

Een aantal aangevallen telefoons is door de Europese Commissie onderzocht, zeggen Brusselse bronnen tegen Reuters. Daaruit zou niet duidelijk zijn geworden of ze inderdaad zijn aangetast.

Overheden, ook die van EU-landen Polen en Hongarije, hebben met de spyware van het Israëlische bedrijf NSO ingebroken in de telefoons van tienduizenden nietsvermoedende mensen, brachten onderzoeksjournalisten vorige zomer aan het licht. Niet alleen die van terroristen en criminelen, maar ook van politieke tegenstanders en dissidenten.



In 't Velds commissie wil het onderzoek uitbreiden met de nieuwe onthullingen. "Nu zijn ook de Europese instellingen doelwit van actoren met sterke spionagesoftware tot hun beschikking. Dit moet tot op de bodem uitgezocht worden", zegt de D66-Europarlementariër.

Ze wil in de eerste plaats achterhalen wie er de hand in had, want dan pas valt te overzien in welke mate "dit de integriteit van de hele EU raakt".

