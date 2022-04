Turkije haalt zieke Marokkaanse baby op uit Nederland na noodkreet moeder (video)

Een ambulancevliegtuig uit Turkije heeft zaterdag een ernstig zieke Marokkaanse baby, geboren in Utrecht, opgehaald uit Amsterdam voor een levensreddende behandeling in Turkije.

Rahou lijdt aan een zeldzame ziekte (primaire ciliaire dyskinesie) en moet door ademhalingsproblemen aan de beademingsapparatuur.

Het ziekenhuis dat hem in Nederland behandelde zag geen heil in het voortzetten van het behandelplan en wilde het kind loskoppelen van de beademingsmachine.

De moeder van de twee maanden oude Younes was ten einde raad en had in een noodkreet de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om hulp gevraagd.

Aan die oproep werd gehoor gegeven door de Turkse zorgminister Fahrettin Koca. "De moeder van Younes heeft alle opties bestudeerd (…) Ze heeft onze president om hulp gevraagd via de media. Baby Younes is nu in Turkije met zijn moeder", zei Koca zaterdag op Twitter.

"Noch in zijn geboorteland Nederland, noch in Marokko is genezing gevonden.", zei Koca.

Vergezeld door zijn ouders landde het kind zaterdag op Esenboğa International Airport.



