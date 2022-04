Dinsdag vertrekken eerste veerboten vanuit Spanje, voorlopig enkel voor voetgangers

Dinsdag 12 april vertrekken de eerste ferry's vanuit het Zuid-Spaanse Tarifa en Algeciras richting de havens Tanger en Tanger-Med.

Het is de eerste keer in meer dan twee jaar tijd dat veerboten tussen de twee landen zullen varen.

Voet- en buspassagiers kunnen vanaf dinsdag 12 april vanuit Spanje de oversteek maken naar Marokko. Automobilisten zullen echter moeten wachten tot 18 april.

De hervatting van de veerdiensten tussen de twee landen werd vorige week aangekondigd tijdens het bezoek van de Spaanse premier Pedro Sanchez aan Marokko. De twee landen hebben hun ruzie bijgelegd en hebben zich voorgenomen de betrekkingen te herstellen.

Dat de ferry's weer gaan varen is goed nieuws voor Marokkaanse diaspora. Iedere zomer maken zo'n drie miljoen Marokkanen de overtocht van Spanje naar het Noord-Afrikaanse land.



De afgelopen twee jaar was dat echter onmogelijk. In eerste instantie vanwege de coronamaatregelen, maar later bleven Marokkaanse havens gesloten voor Spaanse schepen vanwege een diplomatiek geschil.

Doordat Spaanse havens werden uitgesloten moesten reizigers noodgedwongen uitwijken naar havens in Frankrijk (Sète en Marseille) en Italië (Genua) om de oversteek te maken naar het Noord-Marokkaanse Tanger of Nador. De oversteek duurt tientallen uren en de tickets prijzig. Desondanks was de vraag naar boottickets hoog.

In afwachting van een alomvattend protocol is de verplichte vaccinatiepas voorlopig komen te vervallen en is een negatieve PCR-test (72 uur) afdoende om het land over zee te betreden.

