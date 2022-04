Financiën: recordboete Belastingdienst begrijpelijk, verbeteringen noodzakelijk

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) vindt het "begrijpelijk" dat de Autoriteit Persoonsgegevens dinsdag een recordboete van 3,7 miljoen euro heeft opgelegd aan de Belastingdienst in verband het kinderopvangtoeslagschandaal.

Hij noemt het oordeel van de AP in een verklaring "hard en onmiskenbaar". Het "laat nogmaals zien dat fundamentele verbeteringen bij de Belastingdienst noodzakelijk zijn".

De AP legde de boete op omdat de fiscus jarenlang op illegale en discriminerende wijze persoonsgegevens verwerkte in de Fraude Signalering Voorziening (FSV), een systeem waarmee mogelijke fraudeurs moesten worden opgespoord. De fiscus beging een reeks ernstige schendingen van de privacywet AVG, concludeert de AP.

Naast schending van de privacywet, discrimineerde de Belastingdienst mensen in de jacht op mogelijke fraudeurs. "Had je een Turkse, Marokkaanse of Oost-Europese nationaliteit? Dan werd je zonder goede reden vanwege die nationaliteit nader onderzocht", aldus Wolfsen.



"Ik deel het oordeel van de AP dat FSV nooit op deze manier ingezet had mogen worden", stelt Van Rij. "De opgelegde boetes ervaar ik als een pijnlijke, maar begrijpelijke gevolgtrekking gezien de ernst van de bevindingen. Ik zal mij niet verzetten tegen de boetes en deze voldoen."

De staatssecretaris ziet het oordeel van de AP als "een bevestiging van de noodzaak om de gegevensverwerking (...) anders in te richten, zodat wordt voldaan aan de wet- en regelgeving".

